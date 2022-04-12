Medeniyetin Burçları Derneği'nde uluslararası iftar programları düzenleniyor

 Medeniyetin Burçları Derneği tarafından düzenlenen 'Uluslararası İftar Programları' dernek binasında haftanın üç günü devam ediyor.  

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  • 12.04.2022 16:39
  • Güncelleme: 12.04.2022 16:39
Medeniyetin Burçları Derneği'nde uluslararası iftar programları düzenleniyor

Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2021-2022 dönemi faaliyetleri kapsamında düzenlenen programlarda, Kayseri’deki farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrenciler iftar programlarında bir araya gelme imkânı buluyor.
Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri dernek binasında düzenlenen iftar programlarında bazı ülkelerin öğrencileri bir arada birlikte iftar etme imkânı buldular. Geçtiğimiz hafta dernek binasında iftar yapan ülkelerin öğrencileri ise, Mısırlı öğrenciler, Endonezyalı öğrenciler ve Afrikalı öğrenciler oldu.
Öğrenciler Ramazan ayında bu tür iftar programları ile bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Ülkelerinden uzakta böyle coşkulu bir şekilde, kendi ülkelerinin insanları ile birlikte iftar etmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan öğrenciler bu hizmetlerinden dolayı Medeniyetin Burçları Derneği yöneticilerine teşekkürlerini ifade ettiler.
Medeniyetin Burçları Dernek binasında bu hafta da diğer bazı ülkelerin öğrencileri için iftar programları düzenlenmeye devam edecek.

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