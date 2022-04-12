Akşener'e Kayserili danışman
Kayserili İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi Abdullah İlker Sungur, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığı görevine getirildi.
- 12.04.2022 16:36
- Güncelleme: 12.04.2022 16:36
İYİ Parti’de akşam saatlerinde sürpriz bir atama gerçekleşti. Kayserili ve aynı zamanda İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah İlker Sungur’un, Genel Başkan Akşener’in takdiriyle danışmanlık görevine getirildiği öğrenildi.
1ha
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