Mayıs ayında akaryakıta 9 defa zam geldi

Rusya – Ukrayna savaşı, dövizdeki hareketlilik ve brent petrol fiyatının artması, akaryakıt gurubu ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Dünya piyasalarına göre etkilenen akaryakıt, geçtiğimiz Mayıs ayında toplam 9 defa zam gördü.

İstatistiklere göre Mayıs ayında benzin 5 defa, motorin 2 defa ve LPG de 2 defa zamlandı. En fazla fiyat artışı yaşanan benzin bir ayda toplam 4 lira 84 kuruş, motorinin litresi toplam 2 lira 35 kuruş ve LPG’nin fiyatı toplam 73 kuruş yükseldi.

BENZİN ve MOTORİNE ÇİFTE ZAM YOLDA

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin ve motorin, yeni ayın ilk gününde bu gece zamlanacak. Motorinin litre fiyatına 1 lira 49 kuruş, benzinin litre fiyatına da 1 lira 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamların, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Şu an 25,25 liradan satılan benzinin litre fiyatı zam sonrası 26,47 liraya; 24,66 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 26,15 liraya yükselecek.

Bu arada, akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 25,25 TL (zam uygulanmadan)

Motorin: 24,66 TL (zam uygulanmadan)

LPG: 11,81 TL