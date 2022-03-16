Mart soğuğuna rağmen 'Şeffaf Oda'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın makam odasını bir ilk olarak Mevlana Mahalle Meydanı'na taşıdığı 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulaması, mart ayındaki soğuk havaya rağmen devam etti. Dokuz haftanın geride kaldığı uygulama yine vatandaşların ilgi odağı oldu.

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  • 16.03.2022 15:00
  • Güncelleme: 16.03.2022 18:15
Mart soğuğuna rağmen 'Şeffaf Oda'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın makam odasını bir ilk olarak Mevlana Mahalle Meydanı’na taşıdığı “Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa” uygulaması, mart ayındaki soğuk havaya rağmen devam etti. Dokuz haftanın geride kaldığı uygulama yine vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bu hafta dokuzuncusu gerçekleşen Şeffaf Oda uygulaması kapsamında sabahın ilk saatlerinde odaya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelip istek ve önerileri dinledi. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar, Çarşamba günleri Mevlana Mahallesi’nde Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşme fırsatı buluyor. Her yaştan ve her kesimden vatandaşın ilgi gösterdiği Şeffaf Oda uygulaması, her hafta birbirinden ilginç ve renkli görüntülere sahne oluyor.

Bu hafta misafirler arasında yer alan 5 yaşındaki minik Eymen, Başkan Yalçın’a İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını okudu. Başkan Yalçın da minik Eymen’i tebrik ederek kendisine çizgi roman ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Bir yandan ziyaretçileri dinleyip anında çözüm üreten Başkan Yalçın, diğer yandan da gün içinde birbirinden renkli anlarla da vakit geçiriyor.

Başkan Yalçın, hem vatandaşı dinleyip hem de mutlu olduğunu belirterek, “Şeffaf Oda uygulamamızla günün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bu kapsamda vatandaşlarımızla sohbet ederken isteklerini dinlemek bizi dinlendiriyor” dedi.

Vatandaşlar da istek ve taleplerini yüz yüze Başkan Yalçın’a ileterek anında çözümü kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

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İHA

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