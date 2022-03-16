Kayserili sporcular altın madalyaya koştu

 Kayseri'de atletizm yapan yaş kategorilerinde 4x200 metrede altın madalya kazanan Hiranur Akbudak ile İrem Su Tezcan ile 1HA'ya özel açıklamalarda bulundu. 

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  • 16.03.2022 13:18
  • Güncelleme: 16.03.2022 13:18
Kayserili sporcular altın madalyaya koştu

Kayseri'de faaliyet gösteren atletizm kulüplerinden Kayseri Maraton Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hiranur Akbudak (13) ve İrem Su Tezcan (12) 4x200 metrede altın madalya kazandılar. Hiranur Akbudak, Bursa'da yapılan U16 Türkiye Şampiyonasında 4x200 metre yarışlarında Türkiye birincisi, 3 atlamada Türkiye üçüncüsü oldu. İrem Su Tezcan ise İstanbul'da yapılan U14 Türkiye Şampiyonasında 4x200 metre yarışlarında Türkiye birincisi oldu. Sporcular çalışmalarına takım arkadaşlarıyla birlikte devam ediyor. Maraton Gençlik ve Spor Kulübü baş antrenörü Cemal Koşmaz yönetiminde yapılan idmanlar Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm pistinde yapılıyor. 


‘TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLUP TOHM BARAJINI AŞMAK İSTİYORUM’

Bursa'da yapılan U16 Türkiye Şampiyonasında 4x200 metre yarışlarında Türkiye birincisi olan Hiranur Akbudak 1HA'ya yaptığı özel açıklamalarda, "Üç senedir atletizm yapıyorum. Son olarak Bursa'da yapılan U16 Türkiye Şampiyonasına katıldım ve 4x200 metrede altın madalya kazandım ve 3 atlamada Türkiye üçüncüsü oldum. Haftanın her günü, günde 2.5 saat çalışıyorum. Türkiye Şampiyonu olup TOHM (Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi) barajını aşmak istiyorum" diye konuştu. 
İstanbul'da yapılan U14 Türkiye Şampiyonasında 4 x 200 metre yarışlarında Türkiye birincisi olan İrem Su Tezcan, "2.5 senedir atletizm yapıyorum. Son olarak U14 Türkiye Şampiyonasında yarıştım. 4x200 Türkiye Şampiyonluğu elde ettik. İlk olarak Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) barajını geçmek istiyorum" ifadesini kullandı.
 

1ha

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