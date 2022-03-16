Kayserispor'a saha olayları nedeniyle ceza geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Disiplin Kurulu son toplantısında Kayserispor'a da ceza geldi.
- 16.03.2022 13:16
- Güncelleme: 16.03.2022 13:16
Dün yapılan Disiplin Kurulu toplantısında, “Hukuk Müşavirliği'nce 15.03.2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. Yukatel Kayserispor’un Konyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklamasında bulundu.
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