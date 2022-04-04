Mart ayı yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14'e çıktı

 TÜİK'e göre, martta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14'e yükselerek son 20 yılın rekorunu tazeledi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 142,63 olarak açıkladı.

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  • 04.04.2022 16:18
  • Güncelleme: 04.04.2022 16:18
Mart ayı yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14'e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık resmi tüketici enflasyonu yüzde 61,14 ile son 20 yılın zirvesine çıktı. 

Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞLAR ULAŞTIRMA VE GIDADA

Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu.

AYLIKTA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

ENAG YÜZDE 142,63 DEDİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise mart enflasyonunun aylık yüzde 11,93, yıllık yüzde 142,63 olduğunu açıkladı. Motorin martta bir önceki aya göre yüzde 32,67’lik fiyat artışıyla zam şampiyonu oldu. Yüzde 24,41’lik artışla benzin bu alanda ikinci olurken, yüzde 23,47’lik artışla kömür üçüncü oldu. Yüzde 20,56’lık artışla kuru soğan, mart ayında fiyatı en çok artan dördüncü ürün olurken, şehirlerarası otobüs biletinde artış yüzde 20,01 olarak açıklandı.

ÜFE İLE MAKAS REKOR TAZELEDİ

Yıllık üretici enflasyonu şubatın ardından martta da üç haneli gerçekleşti ve yüzde 114,97 seviyesine yükseldi. Aylık bazda üretici fiyatlarındaki artış yüzde 9,19 oldu. Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas 53,8 puanla yine rekor kırdı.

1ha

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