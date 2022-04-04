Kayseri'de yağışlar geri geliyor

Hava tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde yeni haftada parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. 

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  • 04.04.2022 16:15
  • Güncelleme: 04.04.2022 16:16
Kayseri'de yağışlar geri geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 4 - 8 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri'de sıcaklığın en yüksek 24 dereceyi, en düşük ise 1 dereceyi görmesi bekleniyor. Pazartesi, Salı ve Perşembe günü havanın parçalı bulutlu, Çarşamba ve Cuma günü ise Kayseri genelinde sağanak şekilde yağmurun hakim olması tahmin ediliyor. 

ERCİYES’TE HAVA DURUMU

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta içi kar yağışı beklenmezken, termometrelerin en yüksek 10 derece, en düşük ise sıfırın altında 1 dereceyi görmesi bekleniyor.  

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Yapılan hava tahminlerine göre Kayseri'nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:

Akkışla: En düşük 5, en yüksek 18 derece
Bünyan: En düşük 5, en yüksek 21 derece
Develi: En düşük 5, en yüksek 24 derece
Felahiye: En düşük 4, en yüksek 20 derece
Hacılar: En düşük 4, en yüksek 20 derece
İncesu: En düşük 7, en yüksek 23 derece
Özvatan: En düşük 7, en yüksek 23 derece
Pınarbaşı: En düşük 2, en yüksek 16 derece
Sarıoğlan: En düşük 3, en yüksek 22 derece
Sarız: En düşük 1, en yüksek 16 derece
Tomarza: En düşük 2, en yüksek 22 derece
Yahyalı: En düşük 2, en yüksek 22 derece
Yeşilhisar: En düşük 6, en yüksek 24 derece. 
 

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Kayseri Gündem
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