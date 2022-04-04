Kayseri'de yağışlar geri geliyor

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 4 - 8 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri'de sıcaklığın en yüksek 24 dereceyi, en düşük ise 1 dereceyi görmesi bekleniyor. Pazartesi, Salı ve Perşembe günü havanın parçalı bulutlu, Çarşamba ve Cuma günü ise Kayseri genelinde sağanak şekilde yağmurun hakim olması tahmin ediliyor.

ERCİYES’TE HAVA DURUMU

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta içi kar yağışı beklenmezken, termometrelerin en yüksek 10 derece, en düşük ise sıfırın altında 1 dereceyi görmesi bekleniyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Yapılan hava tahminlerine göre Kayseri'nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:

Akkışla: En düşük 5, en yüksek 18 derece

Bünyan: En düşük 5, en yüksek 21 derece

Develi: En düşük 5, en yüksek 24 derece

Felahiye: En düşük 4, en yüksek 20 derece

Hacılar: En düşük 4, en yüksek 20 derece

İncesu: En düşük 7, en yüksek 23 derece

Özvatan: En düşük 7, en yüksek 23 derece

Pınarbaşı: En düşük 2, en yüksek 16 derece

Sarıoğlan: En düşük 3, en yüksek 22 derece

Sarız: En düşük 1, en yüksek 16 derece

Tomarza: En düşük 2, en yüksek 22 derece

Yahyalı: En düşük 2, en yüksek 22 derece

Yeşilhisar: En düşük 6, en yüksek 24 derece.

