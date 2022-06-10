Marifet okulu 5. yılında

Marifet Okulu yıl sonu programı düzenledi. İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi, eğitim çalışmaları kapsamında yapılan Marifet Okulu 5. yılını tamamladı. 

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  • 10.06.2022 10:05
  • Güncelleme: 10.06.2022 10:05
Marifet okulu 5. yılında

Programın içeriğinde ortaokul çocuklarının kişisel ve ahlaki gelişimine yönelik dersler, sosyal ve kültürel gelişimlerine dönük etkinlikler yapılmaktadır. Her hafta cumartesi günü yapılan program, öğleden sonra dört saat; ortaokul 5, 6 ve 7.sınıf düzeyindeki kız ve erkek  öğrencilerle  cumartesi günleri Kur'an-ı Kerim, Adabı Muaşeret, Olay Yorum, Maharet Etkinlikleri, Geziler yapılmaktadır. 
Geçtiğimiz hafta sonu Kübra Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda ağırlıklı olarak velilerin davetli olduğu bir program yapıldı. Kayseri İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş, Furkan Doğan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurt müdürü Atabay Çelik ve eğitim koordinatörü Mustafa Piriş’te programda hazır bulundu.
Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.  
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi başkanı Oğuz Memiş  selamlama konuşması yaptı. Oğuz Memiş konuşmasında, çocukların maharetlerine hayran kaldığını belirterek ve  cemiyet bünyesinde her yaş grubuna yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.
Otuz hafta içerisinde yapılan çalışmaların videosu izlendi.
 Programda şiirler, ilahiler, ezgiler okundu. Na’t içerikli oratoryo  ve  tarihte rol almış öncü şahsiyetler drama tarzında sergilendi. Koro olarak söylenen ilahiler büyük beğeni topladı.
 Program sonunda kırk öğrenciye katılım belgesi, Marifet Okulu’nda  görev yapmış olan eğitimcilere plaket takdim edildi.

Kurumsal Haber

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