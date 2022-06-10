Marifet okulu 5. yılında

Programın içeriğinde ortaokul çocuklarının kişisel ve ahlaki gelişimine yönelik dersler, sosyal ve kültürel gelişimlerine dönük etkinlikler yapılmaktadır. Her hafta cumartesi günü yapılan program, öğleden sonra dört saat; ortaokul 5, 6 ve 7.sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerle cumartesi günleri Kur'an-ı Kerim, Adabı Muaşeret, Olay Yorum, Maharet Etkinlikleri, Geziler yapılmaktadır.

Geçtiğimiz hafta sonu Kübra Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda ağırlıklı olarak velilerin davetli olduğu bir program yapıldı. Kayseri İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş, Furkan Doğan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurt müdürü Atabay Çelik ve eğitim koordinatörü Mustafa Piriş’te programda hazır bulundu.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi başkanı Oğuz Memiş selamlama konuşması yaptı. Oğuz Memiş konuşmasında, çocukların maharetlerine hayran kaldığını belirterek ve cemiyet bünyesinde her yaş grubuna yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Otuz hafta içerisinde yapılan çalışmaların videosu izlendi.

Programda şiirler, ilahiler, ezgiler okundu. Na’t içerikli oratoryo ve tarihte rol almış öncü şahsiyetler drama tarzında sergilendi. Koro olarak söylenen ilahiler büyük beğeni topladı.

Program sonunda kırk öğrenciye katılım belgesi, Marifet Okulu’nda görev yapmış olan eğitimcilere plaket takdim edildi.