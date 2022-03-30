Maliyet artışları pide fiyatlarını etkiledi

Oruç ayı Ramazan’a sayılı günler kala iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pide fiyatları da belli oldu. Gelen zamlarla birlikte maliyeti artan pidenin de fiyatı arttı.

Geçen seneye göre yüksek bir fiyat artışı olmadığını belirten Fırıncı Nihat Uzel, “Gelen zamlarla birlikte maliyetlerimiz artı ama karlar düştü. Vatandaşlar gelen maliyet artışlarına tepkili. Ramazan ayı olduğu için vatandaşların ilgisi pideye artıyor. Maliyetler arttığı için sıkıntılı bir dönem bizleri bekliyor diyebiliriz açıkçası. Ürünlerin kötüsünü kullanarak fiyatları düşük tutan satıcılar da var. Herkes nereden alışveriş yaptığına dikkat etmesi gerekiyor. Güvenmedikleri yerlerden alışveriş yapmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu maliyet artışlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi de un maliyetleri oldu. Geçen yıla göre un fiyatları çok artı. Aynı zamanda maalesef ki yumurta fiyatlarında da artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

Son gelen zamlarla birlikte Ramazan pidesi fiyatları ise şu şekilde:

Yumurtalı pide 9 lira, sadece susamlı pide 7 lira 50 kuruş ve sade pide 5 lira. Geçen sene pide 3 lira, yumurtalı pide 5 lira ve sade susamlı pide ise 4 lira 50 kuruştu.