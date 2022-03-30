Köye giden sağlık çalışanlarına hastalarından sürpriz

 Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde köylerde mobil sağlık hizmeti veren sağlıkçılara, vatandaşlar sahip çıktı. Sağlıkçılara uygulanan şiddet olaylarını anımsatan Araplı Mahalle Muhtarı Hamza Bulut'un eşi Melahat Bulut, sağlık görevlilerine ikramda bulunarak gönüllerini aldı.

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  • 30.03.2022 18:17
  • Güncelleme: 30.03.2022 18:17
Köye giden sağlık çalışanlarına hastalarından sürpriz
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yeşilhisar Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli sağlıkçılar, mobil sağlık hizmetleri kapsamında mahalle mahalle dolaşarak ilçeye gelemeyen köylülere sağlık hizmeti veriyor. Aldıkları hizmetten memnun kalan vatandaşlar da, sağlıkçılara uygulanan şiddet haberlerini hatırlatarak ekipleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor. Araplı Mahallesi Muhtarı Hamza Bulut’un eşi Melahat Bulut da, bunlardan birisi. Sağlıkçılar için pasta börek hazırlayan ve çay demleyen Bulut, ikramlarda bulundu. Sağlıkçıların fedakârca çalıştıklarını belirten Bulut, “Köyümüzde hala kar var. Bu karda kışta her zaman burada bizimle olan aile hekimimiz Dr. Ünzile Salman hanıma ve değerli hemşiresi Seda Değirmenci’ye teşekkür ediyoruz. Ülkemizde sağlık çalışanlarına saldıranları kınıyoruz. Tüm sağlıkçıların bizlere çok ilgili ve titiz olmalarından çok memnunuz. Allah razı olsun” dedi. 

Aile hekimi Dr. Ünzile Salman da “Hastalarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bize yaptıkları bu ikram ve sağladıkları ortam için başta muhtarımız Hamza Bulut olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

1ha

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