Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

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  • 13.06.2022 16:33
  • Güncelleme: 13.06.2022 16:59
Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret
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Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iki üniversitenin rektörü, Kayseri Üniversitesi ile Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi arasında akademik ve kültürel işbirliğini içeren protokole imza attı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla öğrencilere en iyi şekilde eğitim veren Kayseri Üniversitesi’nin gerek yurt içi gerekse yurt dışında üniversitelerle yaptığı akademik ve kültürel işbirlikleri ile eğitim kalitesini artırdığını kaydetti.

Rektör Karamustafa, kardeş üniversite Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolünün akademik ve kültürel alanda işbirliğini içerdiğini belirterek, “İmzalanan protokol ile Uluslararası Vizyon Üniversitesi, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı Türkçe eğitim-öğretim programına eleman ve doküman desteği verecek. Üniversitemiz de Makedonya Vizyon Üniversitesi’nin Türkiye Türkçesi ve İngilizce eğitim-öğretim programına eleman ve doküman desteği verecek. Protokol, her iki üniversiteye de hayırlı olsun” dedi.

Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, imzalanan işbirliği protokolünden ve misafirperverliğinden dolayı Rektörümüze teşekkür etti.

İmzalanan protokolün ardından iki rektör, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya Atölyesi ile Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini gezdi ve buralarda yapılan üretim hakkında bilgiler aldı.

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İHA

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