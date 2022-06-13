Kayseri'ye rekor yağış

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, yurt genelinde etkili olan yağmurla birlikte Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'nin metrekare başına 75.8 kilogram yağışla Türkiye'de en çok yağış alan bölge olduğunu söyledi.

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  • 13.06.2022 15:49
  • Güncelleme: 13.06.2022 17:00
Kayseri'ye rekor yağış
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, yurt genelinde etkili olan yağmurla birlikte Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi’nin metrekare başına 75.8 kilogram yağışla Türkiye’de en çok yağış alan bölge olduğunu söyledi.

Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi’nin metrekareye ortalama 76 kilogram yağış ile Türkiye’de en çok yağış alan bölge olduğunu söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak hazırladığımız tahminlere göre, hafta boyunca yağışlı bir hava bekliyoruz. Haftaya yağışlı başladık. Pazar günü itibariyle Türkiye genelinde en çok yağış alan istasyon ilimize bağlı Yahyalı Derebağ istasyonu oldu. Yaklaşık 76 kilogram bir yağış aldı. İl merkezimiz de 3,4 kilogram yağış aldı metrekareye. Bu yağışların özelliği her yere aynı miktarda yağış bırakmaması hatta bazı yerlerde hiç yağış olmadı. Bu yağışlarımız hafta içi özellikle Çarşamba günü akşama kadar devam edecek. Perşembe ve Cuma günü yağışlı sistem artık yavaş yavaş bölgemizi terk edecek. Perşembe ve Cuma günü muhtemelen hafif sağanak yağışları göreceğiz ama Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri için yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var” dedi.

Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının yükseleceğini söyleyen Bütüner, “Rüzgarlarımız genelde batılı ve güney batılı yönlerden orta kuvvette, yağış öncesi ve yağış anında kuvvetli rüzgarlar görmemiz mümkün. Hava sıcaklıklarımız şu anda mevsim normallerinin birkaç derece altında ama Perşembe gününden sonra sistemin etkisini azaltmasıyla birlikte sıcaklıklarımız artacak. Özellikle Cumartesi ve Pazar günü mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine çıkacak. Yani 30 dereceleri göreceğiz gibi duruyor. Asgari sıcaklıklarımız da genellikle 10 ile 13 derece arasında seyredecek. Vatandaşlarımız yağışları görüyorlar. Yer yer kuvvetli yağışlar da oluyor. Bundan dolayı da sıkıntı yaşayabilirler. Özellikle Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşecek yağışlardan dolayı evden çıkmamaları ve ya kısa süreli dışarıda bulunmaları önem arz ediyor” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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