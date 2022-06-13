Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Kayseri'ye gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde hayırsever ile Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği alanında Türkiye'nin en gelişmiş merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni yerinde inceledi.

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  • 13.06.2022 15:48
  • Güncelleme: 13.06.2022 17:01
Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’ye gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde hayırsever ile Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği alanında Türkiye’nin en gelişmiş merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yerinde inceledi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Kayseri’ye gelen Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Ziya Polat ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni gezdi. Tesisi ilgiyle gezen, sınıflarda özel öğrencilerle yakından ilgilenen heyet, Başkan Büyükkılıç’tan tesis hakkında bilgiler aldı. Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici Ailesi işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin en gelişmiş engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni çok beğendiklerini dile getiren ve takdir edilecek örnek projeleri hayata geçirdiği için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden heyet, merkezdeki vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da hazır bulundu.

8 bin 700 metrekare olan ve Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenli kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor. Proje bünyesinde; 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları yer alıyor. Ayrıca çevre düzenlenmesi çerçevesinde, her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da bulunuyor.

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İHA

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