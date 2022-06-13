Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Melikgazi Belediyesi'nin heyecanla beklenen yaz kursu kayıtları başladı. 19 tesiste 13 alan 65 farklı branşta başlayacak olan yaz kurslarında yaz dönemi boyunca ücretsiz eğitim verilecek.

PAYLAŞ
  • 13.06.2022 15:11
  • Güncelleme: 13.06.2022 15:33
Melikgazi'de yaz kursları başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin heyecanla beklenen yaz kursu kayıtları başladı. 19 tesiste 13 alan 65 farklı branşta başlayacak olan yaz kurslarında yaz dönemi boyunca ücretsiz eğitim verilecek.

Sanat dallarını ve meslekleri öğretip sevdirmeye, meslek eğitimleri ile de meslek sahibi olamayan Melikgazililere imkân tanıyan MELMEK’te 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için yaz kursu kayıtlarının başladığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Bu yıl programımızda çocuklarımız için birbirinden faydalı ve eğlenceli kurslarımız yer alıyor. Yaz kurslarında özellikle çocuklar, bir yandan eğitim alırken diğer yandan tatilde sosyalleşerek boş vakitlerini kaliteli ve verimli değerlendirme fırsatını bulacak. Çocuklarımız için spordan eğitime birçok alandaki zengin kurs seçeneklerimizden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Dolu dolu bir sezonun sonunda kurslarımız yaz boyunca da devam ediyor. Yaz kurslarımızda çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onların vakitlerini değerli ve dolu dolu geçirmelerini istiyoruz. Butik çikolata yapımı, değerler eğitimi, el sanatları atölyesi, futbol, basketbol, voleybol, artistik jimnastik, zeka oyunları, resim sanatı atölyesi, üretici yazarlık, dijital fotoğrafçılık, etkili ve hızlı okuma, atık kağıt ve muhtelif ambalajlardan aksesuar yapımı, Türk işaret dili, yaşam becerileri atölyesi, sahne sanatı gibi bir çok kurs sizleri bekliyor. Kurslarımıza başvuru için https://ebelediye.melikgazi.bel.tr/ başvuru kısmından kayıt yaptırabilirsiniz" dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Kayseri'ye rekor yağış

Kayseri'ye rekor yağış

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Kayserispor'da Ömer Erdoğan bilmecesi

Kayserispor’da Ömer Erdoğan bilmecesi

Sarraf Gülderdi: 'Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz'

Sarraf Gülderdi: “Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz”

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Felahiye ve Yahyalı'ya ek bütçe

Felahiye ve Yahyalı’ya ek bütçe

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

YRP Başkanı Narin: 'Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir'

YRP Başkanı Narin: “Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir”

İYİ Partili Yücel: 'Açılışı yapmak AK Parti'ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı'

İYİ Partili Yücel: “Açılışı yapmak AK Parti’ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı”

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'