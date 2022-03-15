Mahmut Şahin: “Vatandaşların haklarını öğrenmeleri gerekiyor”

15 Mart her sene Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kutlanıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu özel gün hakkında konuştu. Dünya tüketici hakları günün sadece sıradan bir gün olmadığının altını çizen Şahin, “Çünkü bir gün değil her gün tüketim yapıyoruz. Dünya tüketici haftasında vatandaşlara bazı çağrılarda bulunmak lazım. Dünya Tüketiciler haftasında tüketici hakları ile ilgili yeni bir kanun çıkacak. Ama maalesef bu değişiklikten bizim haberimiz yok. Yangından mal kaçırır gibi kanun çıkarmak biraz anlamsız. Bizden fikir alınması gerekiyordu. Tüketicinin aleyhine olan birçok konuyla ilgili yeni karar alınacak” ifadelerini kullandı.

“İDARİ YAPTIRIMLAR YETERLİ DEĞİL”

Yapılan yanlışlarla alakalı uygulanan idari yaptırımların caydırıcı olmadığını belirten Şahin, “Yapılan yanlışlıklara uygulanan cezaları caydırıcı hale getirmek lazım. Gerekli denetim mekanizmasını kurmak gerekiyor. Tüketicinin mahkemelerden beklentileri var. Bir hâkimin bir kurum ya da kişinin görüş yazısına göre karar alması kabul edilemez. Onların kanunlara göre karar almaları gerekiyor. Hakem heyetleri yeteri kadar bu işlemi göremedi. Tüketici hakem heyetlerini kaymakamlıklardan alınıp tamamen ticaret il müdürlüklerine verilmesini talep ediyoruz. Bizim tüketicilerden bazı taleplerimiz var. Bunlar, hak arama bilincini kaybetmemek, hak arama bilincine sahip olmak ve bunu kişilik unsuru haline getirmek. Tüketiciler uygulamalarla bunları gelecek kuşaklara aktarması gerekiyor. Hak aramak kötü bir şey değil. Hak aramak bir bilinçtir. Bu bilinçlere sahip olup bu durumu çocuklarımıza aşılamak gerekli. Biz ne kadar çok hak ararsak karşı tarafta kedisine o kadar çeki düzen verir. Biz hak aramazsak onlar yanlışlarına devam ederler. Türkiye 2 senedir pandemide ekonomik olarak ciddi sıkıntılara girdi. Bu ekonomik sıkıntı devletleri ilgilendirmez. Bu durum vatandaşları ilgilendirir. Olan vatandaşa olur. Bu pandemi tedbirleri vatandaşı çok etkiledi. Neden çünkü birileri daha çok ilaç satılsın diye. Şimdi de birileri daha çok silah satsın diye savaş çağrıları yapılıyor. Bu tuzağa düşmemek gerekiyor. Türkiye’yi hayat pahalılığının konuşulmadığı bir ülkede haline getirmek lazım. Biz önceden sorunları sıralardık. Fakat bu sene o sıralamayı yapamadık. Çünkü hayat pahalılığı açık ara birinci. Bu sorunun çözülmesi lazım. Vatandaşların tüketici derneklerine üye olup haklarını öğrenmeleri gerekiyor” diye konuştu.