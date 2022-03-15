Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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  • 15.03.2022 18:13
  • Güncelleme: 15.03.2022 21:01
Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Danışment Mahallesi Ayhan Songar Caddesi üzerinde bir ikamette meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2 yaşındaki H.A.’nın üzerine televizyon düştü. Küçük çocuk ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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