Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta

İlçe genelinde başlatılan mahallelerin genel temizlik çalışmalarını titizlikle devam ettirdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu haftada İldem ve Yeşilyurt bölgesinde temizlik çalışması yapıldığını söyledi.

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  • 27.06.2022 16:35
  • Güncelleme: 27.06.2022 17:53
Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçe genelinde başlatılan mahallelerin genel temizlik çalışmalarını titizlikle devam ettirdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu haftada İldem ve Yeşilyurt bölgesinde temizlik çalışması yapıldığını söyledi.

Mahallede farkındalık oluşturmak adına temizlik çalışmalarına sıfır atık maskotları Melikcan ve Melikecan da yardım etti. Melikgazi Belediyesi’nin daha temiz bir çevre için ilçe genelinde her hafta farklı bir mahallede çevre temizliği yaptığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, " Bu haftada İldem, Kaykop ve Yeşilyurt bölgesinde toplu temizlik çalışması yaptık. Mahallelerimizde süpürge araçlarımız, kepçelerimizi, çöp kamyonlarımız, konteyner yıkama araçlarımız, birçok iş makinalarımız ve büyük bir orduyla ile genel bir çevre temizliği yapıyoruz. Daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir Melikgazi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle hafriyat, çöp birikintileri temizlenecek, genel bir ilaçlama ve çevre düzenleme işi yapılıyor. Ayrıca teknik ekiplerimiz de kaldırım tamiri, yama gibi altyapı çalışmaları da yapıyor. Böylece tüm mahallelerimizde daha güzel bir hizmet vermiş oluyoruz” dedi.

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İHA

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