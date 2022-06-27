Kayseri'den sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz’de meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla 3 araç ve çeşitli ekipmanlar ile birlikte toplam 11 itfaiye personelini Karadeniz bölgesine gönderdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile Batı ve Orta Karadeniz’de yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı oluşan hasarı gidermek ve çalışmalara katkı sağlamak adına Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinden araç, ekipman ve personel desteği sağlandı. Meydana gelen sel ve su baskınlarında görev almak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinden toplam 11 personel ile birlikte 3 araç, 1 motopomp, 5 çamur tipi pompa, 5 adet dalgıç pompa ve 2 adet seyyar jeneratör, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Bartın bölgesinde görev almak üzere gönderildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için devlet ve millet el ele çalışmaların yapıldığını belirterek, “Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun diyoruz. İtfaiye ekiplerimizin de Allah yolunu açık etsin. Orada halkımız için ne gerekiyorsa onları gerçekleştirecekler. Orada, Kayseri’mizi, devletimizi, ülkemizi en iyi şekilde halkımız ile bütünleştirmeye gayret gösterecekler ve mağdur vatandaşlarımızın sesi olacaklar” diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan da ekibini Karadeniz’e uğurlayarak, “Orta ve Batı Karadeniz Bilgesinde İçişleri Bakanlığı’ndan gelen talimat doğrultusunda, Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen sel ve su baskınına istinaden AFAD’dan gelen bilgiler doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, 3 araç 11 personelle Bartın Bölgesi’ndeki afete müdahale etmek için Kayseri’den çıkış yapıyor” dedi.

Kayseri itfaiye ekipleri, sel bölgelerinde bulunan ekiplerle birlikte koordineli olarak su tahliye, kanal açma, arama kurtarma, kanal iyileştirme gibi çalışmalara destek olacak.