Maç bitti, kavga başladı
Kayseri'de oynanan amatör maçın bitmesinin ardından 2 takım oyuncuları birbirlerine girdi.
- 24.05.2022 08:55
- Güncelleme: 24.05.2022 09:05
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de oynanan amatör maçın bitmesinin ardından 2 takım oyuncuları birbirlerine girdi.
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncık Esnafspor kazandı. Hakemin maçı bitirmesiyle beraber soyunma odasına yönelen futbolcular, burada birbirlerine girdi. Polis ekipleri de kavgaya müdahale ederek, olayların büyümesini engelledi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN