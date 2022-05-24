4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

PAYLAŞ
  • 24.05.2022 00:06
  • Güncelleme: 24.05.2022 13:35
4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, yapılan aramalarda bulunan 1 adet bisiklet de sahibine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı

Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı

Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, Süper Lig'e yükseldi

Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, Süper Lig’e yükseldi

Kayserili yönetmenin ilk filmi 'Rüzgargülü' vizyonda

Kayserili yönetmenin ilk filmi ‘Rüzgargülü’ vizyonda

KPSS Lisans başvuruları başladı

KPSS Lisans başvuruları başladı

Melikgazi'de 600'e yakın metruk bina yıkıldı

Melikgazi’de 600’e yakın metruk bina yıkıldı

Kayserili yönetmenin ilk filmi 'Rüzgargülü' vizyonda

Kayserili yönetmenin ilk filmi ‘Rüzgargülü’ vizyonda

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

4
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

5
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

6
1 kilometrelik iftar sofrası

1 kilometrelik iftar sofrası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti

Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti

İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

78 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

78 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

Mezarlıkta eski sevgilisini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Mezarlıkta eski sevgilisini bıçaklayan şahıs tutuklandı