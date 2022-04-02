LPG'ye zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye zam beklentisi oluştu. 

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  • 02.04.2022 11:41
  • Güncelleme: 02.04.2022 11:42
LPG'ye zam bekleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Brent petrol fiyatları dalgalı seyir izliyor. Brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine çıkarken akaryakıt gurubu ürünlerde de aşağı-yukarı yönlü fiyat değişikliği yaşanıyor. Son olarak LPG’ye zam beklentisi ortaya çıktı. Pazartesi ya da Salı günü gelmesi beklenen 60-65 kuruşluk zammın pompa fiyatlarına da yansıması öngörülüyor. Zammın uygulanması sonrası LPG’nin litre fiyatı 12 lira seviyesine çıkacak. 
 

1ha

Kayseri Gündem
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