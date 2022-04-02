LPG’ye zam bekleniyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Brent petrol fiyatları dalgalı seyir izliyor. Brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine çıkarken akaryakıt gurubu ürünlerde de aşağı-yukarı yönlü fiyat değişikliği yaşanıyor. Son olarak LPG’ye zam beklentisi ortaya çıktı. Pazartesi ya da Salı günü gelmesi beklenen 60-65 kuruşluk zammın pompa fiyatlarına da yansıması öngörülüyor. Zammın uygulanması sonrası LPG’nin litre fiyatı 12 lira seviyesine çıkacak.

