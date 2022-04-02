Polis o yangınla ilgili cinayet soruşturması başlattı

Kayseri'de meydana gelen yangın ve öncesinde boğazı kesilerek öldürülen Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'nın ölümüyle ilgili polis cinayet soruşturması başlattı. Kundaklamadan çıktığı düşünülen yangın nedeniyle de anne ve 3 çocuğu dumandan zehirlenmişti. 

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  • 02.04.2022 11:39
  • Güncelleme: 02.04.2022 11:39
Polis o yangınla ilgili cinayet soruşturması başlattı

Olay, dün merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana gelmişti. Suriyeli ailenin yaşadığı evde gece yarısı henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Evde bulunan anne Yemame El Ömer ile çocukları Fatma El Ömer, Hasan El Ömer ve Ubay El Ömer duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 37 yaşındaki Yusuf Akiş Bala’nın ise apartmanın birinci katında cansız bedeniyle karşılaşıldı. Bala’nın boğazında bıçak kesiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu anlaşıldı. 

Bala’nın öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

1ha

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