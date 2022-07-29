LPG'ye 32 kuruş zam
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye 32 kuruş zam geldi. Dünya piyasasındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
- 29.07.2022 17:24
- Güncelleme: 29.07.2022 17:24
Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre LPG’ye 32 kuruşluk zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlar pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Şu an 11,01 liradan satılan LPG litre fiyatı zam sonrasında 11,33 lira olacak.
Bu arada, akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Motorin: 24,78 TL
Benzin: 22,05 TL
LPG: 11,01 TL (Zam uygulanmadan)
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