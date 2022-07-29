Erciyes Üniversitesi’nden hayvanları serinleten proje

Erciyes Üniversitesi tarafından ‘Susuyorlar Söyleyemiyorlar Sessiz Dostlar’ projesi ile sokak hayvanlarına destek olunuyor. Proje kapsamında sıcak havalarda su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kampüsün birçok bölgesine su sebili yerleştiriliyor. Projenin tamamlanması halinde kuşlar, gelengiler ve sokak hayvanları sebillerden su tüketebilecek.