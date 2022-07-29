Erciyes Üniversitesi'nden hayvanları serinleten proje
Erciyes Üniversitesi, yaptığı proje ile sokak hayvanlarına destek oluyor. Proje kapsamında birçok bölgeye su sebili yerleştirildi.
- 29.07.2022 17:22
- Güncelleme: 29.07.2022 17:22
Erciyes Üniversitesi tarafından ‘Susuyorlar Söyleyemiyorlar Sessiz Dostlar’ projesi ile sokak hayvanlarına destek olunuyor. Proje kapsamında sıcak havalarda su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kampüsün birçok bölgesine su sebili yerleştiriliyor. Projenin tamamlanması halinde kuşlar, gelengiler ve sokak hayvanları sebillerden su tüketebilecek.
1ha
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