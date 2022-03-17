Lise öğrencilerine Çanakkale Zaferi anlatıldı

Kayseri'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü vesilesiyle lise öğrencilerine konferans verildi.

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  • 17.03.2022 17:43
  • Güncelleme: 17.03.2022 17:43
Lise öğrencilerine Çanakkale Zaferi anlatıldı

"107'nci Yılında Çanakkale Zaferi" başlığıyla Kayseri Kültür Merkezi'nde yapılan konferansta Kayseri Lisesi ile Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi öğrencileri yerlerini aldı. Konferansa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol temsilcileri ve okul idarecileri de katılım gösterdi.

Konferansta Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyesi Dr. Emine Güldüoğlu, gençlere Çanakkale Savaşları'nın tarihçesini ayrıntılı bir şekilde ve görseller eşliğinde anlatarak, gençlerin hafızalarını tazeledi.

1ha

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