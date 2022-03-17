Kardeşi ve 2 yeğeni öldürülen Serkan Yılmaz: Katilin yakalanmasını istiyoruz

Olay, 3 Ocak günü Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Taraflar arasında çıkan kavgada Serdar Yılmaz (44), Seyit Yılmaz (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) vurularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili cinayet zanlısı Mehmet Yılmaz’ın yakalanması içinse çalışmalar devam ediyor.

3 kişinin ölümü ile suçlanan firari Mehmet Yılmaz'ın yakalanamaması nedeniyle mağdur olduklarını kaydeden ölen Serdar Yılmaz'ın ağabeyi, Seyit ve Gaffar Mehmet'in amcası Selçuk Yılmaz yetkililerden yardım istedi. 1HA'ya özel açıklamalarda bulunan Selçuk Yılmaz, şahıs yakalanmadığını hatırlatarak mağdur olduklarını söyledi.

Selçuk Yılmaz yaptığı konuşmada, " Kardeşim Serdar Yılmaz ile yeğenlerim Seyit Yılmaz ve Mehmet Yılmaz'ın katledilmesi ile ilgili katilin yakalanmaması nedeniyle mağduruz. Ailemizin psikoloji bozuldu, psikolojik tedavi görüyoruz. Bu insan daha önce de köyde bazı insanlara huzursuzluk verip Murat diye bir şahsı vurmuştu. Vurduğu şahsı tehdit ederek bu olayı birine söylersen seni öldürürüm demiş, baskı yapmıştır. Daha sonra da İldem tarafında işlenen bir cinayetin ortaya çıkan görüntüsünde şüphelinin yeğenlerim Oğuz ve Gökhan Yılmaz'ı vuramadığını kast ederek, "ben yapamadım, Ahmet Ekinci diye seslendiği görülmektedir. Daha sonra maalesef devlet büyükleri de bu konuya duyarsız kalmıştır. Katil hâlâ yakalanamadı. Çevremizdeki evlerde de olabilir. Ben bunun arkasını getireceğim. Şuan aile içindeki herkes korku içerisinde yaşıyor. Yeğenim ekmek almaya gitse gelene kadar tereddüt yaşıyoruz. Acımızı bile yaşayamıyoruz. Yeğenlerim ve kardeşimin katilleri her yerden çıkabilir diye tereddütteyiz. Bu işe devlet büyüklerinin el atmasını bekliyoruz. Bir kişi hanımını dövse her televizyon kanalında yayınlanıyor. Burada bizim 3 canımızı sokak ortasında katlettiler bir türlü haber olmadı. Bu şahıs 3 kişiyi katletti, bir kişiyi yaraladı ama şahıs hala yakalanmadı" diye konuştu.

"OLAYI TASARLAMIŞ"

Serdar Yılmaz, "Bu katil olayı tasarlamış. Besicilik yapıyordu, hayvanları kestirmiş. Eşini ve çocuklarını başka bir yere bırakmış. Aylarca arkalarına düşmüş. Üçünü bir araya getirmiş ve katletmiştir" ifadelerini kullandı.