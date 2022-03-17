Baki Ersoy, meclis çalışmalarının istatistiklerini açıkladı

Yozgat doğumlu 41 yaşındaki Baki Ersoy, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2'nci sıradan TBMM 27'nci Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine getirilen Ersoy, TBMM'de ve Kayseri başta olmak üzere birçok il ve ilçede faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaklaşık üç buçuk yıldır yaptığı faaliyetlerin istatistiklerini yayınlayan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; 360 düğüne, 168 konferans/panele, 34 TV programına, 58 açılış törenine, 128 resepsiyon, protokol ve törene, 98 miting ve seçim çalışmalarına, 191 taziye ziyareti ve cenazeye katılım gösterdiğini; 297 makam ziyareti, 376 esnaf ve halk ziyareti, 162 teşkilat faaliyeti, 172 hasta ziyareti ve 128 spor faaliyeti gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ersoy, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kayseri dahil olmak üzere 5 vilayet ve ilçelerinde faaliyet gösterdiğini duyurdu. Ersoy, Kayseri ve ilçelerinde 71 gün boyunca seçim çalışmalarına katıldığını belirtti.

ERSOY'UN MECLİS ÇALIŞMALARI

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda 30, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 66 konuşma yaptığını ifade etti. Ersoy, 7'sinde ilk imza sahibi olmak üzere 74 Meclis Araştırma Önergesi, TBMM Başkanlığına iletmiş olduğu 54 Yazılı Soru Önergesi'nde imzasının bulunduğunu açıkladı.

TBMM'nin internet sayfasında yer alan yasama faaliyetlerine göre Ersoy'un imzasının bulunduğu Meclis Soruşturma Önergesi ve Meclis Genel Görüşme Önergesi bulunmuyor. Ersoy'un dönem boyunca 2 kanun teklifinde imzasının bulunduğu kaydedildi.

ERSOY'A GELEN TALEPLER

Ersoy, TBMM'de bulunan makamına vatandaşlardan gelen talep sayısının 16 Mart 2022 itibarıyla 70 farklı ilden 7198 adet olduğunu belirtti. Sayı itibarıyla en çok talep 6368 ile Kayseri'den gelirken, başkent Ankara'dan 202 talep ve memleketi Yozgat'tan ise 150 talebin makamına iletildiğini açıkladı.

