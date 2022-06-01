Kuyuya düşen inek kurtarıldı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde metruk bir evin bahçesindeki kuyuya düşen inek, İncesu Belediyesi Fen İşleri ve İlçe itfaiye ekiplerinin bir saate yakın süren çalışması ile kurtarıldı
- 01.06.2022 15:13
- Güncelleme: 01.06.2022 15:13
Olay, İncesu ilçesi Yarım Mahallede meydana geldi. Sit alanı üzerinde bulunan metruk bir evin bahçesine giren inek, kazılan 4 metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalle sakinleri itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve İncesu Belediyesi Fen İşleri ekibi 4 metre derinliğe düşen ineği halat yardımı ile düştüğü kuyudan çıkardı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN