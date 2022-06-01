Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevreye verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını yürütürken, Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve beraberindeki yönetimini kabul etti.

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  • 01.06.2022 15:06
  • Güncelleme: 01.06.2022 15:19
Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevreye verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını yürütürken, Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve beraberindeki yönetimini kabul etti.

Kayseri’nin sahip olduğu zenginlikleri koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek ve Kayseri’yi daha yeşil ve temiz bir kent haline getirebilmek için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevre bilincinin önemini her fırsatta dile getiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanırken, bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve beraberindeki yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, sürdürülebilir bir çevre ve daha sağlıklı bir gelecek temennisiyle, 1-7 Haziran Çevre Haftası’nı kutlarım” dedi.

Müdür Livdumlu ise Başkan Büyükkılıç’a çevre ve doğa dostu yaklaşımları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, günün anısına çiçek takdim etti.

ÇEVRE DOSTU BÜYÜKŞEHİR

Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında çevre bilincinin topluma yayılması amacıyla geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) Paydaş Çalıştayı da düzenlenmişti. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda hak kazandığı ‘Çevre Dostu Ulaşım’ ödülünü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın elinden almıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gelecek kuşaklara daha yeşil ve daha temiz bir Kayseri bırakmak için gayretlerini sürdürüyor.

İHA

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