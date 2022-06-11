Kuyumcu Durukan: 'Altın ve toprağa yatırım yapan kazanacak'

KIRŞEHİR (İHA) – Altın fiyatlarının dar bantta yükselişini sürdürmesi ile açıklamada bulunan Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, altın ve toprağa yapılan yatırımların kazandıracağını söyledi.

PAYLAŞ
  • 11.06.2022 14:13
  • Güncelleme: 11.06.2022 14:13
Kuyumcu Durukan: 'Altın ve toprağa yatırım yapan kazanacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Altın fiyatlarının dar bantta yükselişini sürdürmesi ile açıklamada bulunan Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, altın ve toprağa yapılan yatırımların kazandıracağını söyledi.

Altının 950 TL’den 890 TL’ye dönmesini değerlendiren Durukan, “Dünya zenginleri altın alımlarına devem edecekler. İnsanların ellerinde olan altınları almaya çalışıyorlar. İnsanımız ellerinde tuttukları dolar ve euro paritesinden altına dönüş yapsın. Euro ve dolara göre altın düşük seviyede gösteriyor olsa da altın dünya ekonomisinde bin 200, bin 300 TL arasında değer görecek. Ufak düşüşler olsa da yıl sonuna altını kapatışımız bin 500 liraya yakın olacak” diye konuştu. Altın ve toprak alımına yatırım yapanların kaybetmeyeceklerini aktaran Kırşehirli kuyumcu Durukan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Altın, dünya üzerinde bulunan bir şey değil ve çok değerli insana her zaman değer kazandırır. Altın bandında ilerleyen günlerde bin 200-bin 300 TL bantlarını göreceğiz. Düğün yapacak insanlar ellerini çabuk tutmalı, çünkü altın çok değerli hale gelecek. 5 yıldır her gün söylemekteyim ve söylediğim öngörülerimde yanılmadım. Altın, günlük üstüne koyduğu gibi uzun vadede de kazandırıyor. Dünya da iki şey geçerli birisi toprak, diğeri ise altın.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'tan ödülle döndü

Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'tan ödülle döndü

2 milyon turistin ziyaret ettiği Erciyes'i pırıl pırıl yaptılar

2 milyon turistin ziyaret ettiği Erciyes'i pırıl pırıl yaptılar

Büyükşehir KAYMEK Yaz Kursları'na bir haftada 5 bin kayıt

Büyükşehir KAYMEK Yaz Kursları'na bir haftada 5 bin kayıt

Kayseri'nin de olduğu 34 kente yağanak yağış uyarısı

Kayseri’nin de olduğu 34 kente yağanak yağış uyarısı

İş insanı Eraslan'ın da yargılandığı uyuşturucu davasında 1 tutuklama kararı çıktı

İş insanı Eraslan’ın da yargılandığı uyuşturucu davasında 1 tutuklama kararı çıktı

Dolandırıcılık çetesi adliyeye sevk edildi

Dolandırıcılık çetesi adliyeye sevk edildi

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 ayda hafız oldu, 16 saatte Kur'an-ı hatmetti

20 ayda hafız oldu, 16 saatte Kur'an-ı hatmetti

Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

DAHA FAZLA
Özhaseki: 'Söylemek istediğim şey, Cumhurbaşkanımızı 2023 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde seçtirmek ve ardından gelen yerel seçimlerde de mücadelemizi verip ondan sonra Allah'a ısmarladık demek'

Özhaseki: 'Söylemek istediğim şey, Cumhurbaşkanımızı 2023 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde seçtirmek ve ardından gelen yerel seçimlerde de mücadelemizi verip ondan sonra Allah'a ısmarladık demek'

Su birikintileri çekildi, kemikler ortaya çıktı

Su birikintileri çekildi, kemikler ortaya çıktı

Kazancılar Çarşısı yeni çehresine kavuştu

Kazancılar Çarşısı yeni çehresine kavuştu

Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı

Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı

Ölüme böyle gitti

Ölüme böyle gitti