2 milyon turistin ziyaret ettiği Erciyes'i pırıl pırıl yaptılar

Geçtiğimiz kayak sezonunda 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Erciyes Dağı'ndaki çöpler, çevre gönüllüleri tarafından toplandı.

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  • 11.06.2022 13:50
  • Güncelleme: 11.06.2022 20:56
2 milyon turistin ziyaret ettiği Erciyes'i pırıl pırıl yaptılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geçtiğimiz kayak sezonunda 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Erciyes Dağı’ndaki çöpler, çevre gönüllüleri tarafından toplandı.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen Erciyes’te ‘Mavi Yeşil Bir Gün’ etkinliğinde buluşan onlarca çevre gönüllüsü, dağdaki çöpleri topladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da, etkinliğe katılarak çöp topladı. Burada açıklamalarda bulunan Cıngı, “10’uncusunu yaptığımız ve her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Erciyes’te Mavi Yeşil Bir Gün ismiyle çevre temizlik faaliyeti yürütüyoruz. Erciyes artık özellikle kışın 2 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan, dünyanın dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerin kullanım alanı olan bir mekan haline geldi. Her ne kadar belediyelerimiz buradaki çöpleri toplama konusunda hassasiyet gösteriyorlarsa da Erciyes’in tipili havasından dolayı ister istemez etrafa çöpler ve atıklar saçılıyor. Bu atıklarında maalesef yüzde 95 üzeri kimyasal ve tabiatta çözülmeyen malzeme” ifadelerini kullandı.

Cıngı, “Biz yaz geldiği zaman Erciyes’in bütün alanlarını kullanmak durumundayız. Onun içinde her yıl Haziranın ilk haftasında özellikle çevre gönüllülerimiz ile Erciyes’te temizlik operasyonu yürütüyoruz. Burada hem insanların kullandıkları çevreye zarar vermeden hayatlarını idam ettirmeleri gereken bir ilham veren mesajı vermeye çalışıyoruz. Bir taraftan da ‘en iyi temizlik kirletmemektir’ prensibi üzerinde duruyoruz. Çünkü etraf kirlendikten sonra bunu toplamak için 6 yaşından 66 yaşına kadar birçok insan emek gösteriyor” dedi.

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İHA

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