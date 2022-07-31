Kütüphaneler 1 hafta ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de hizmet vermeye başlayan Büyükşehir'in 9'uncu kütüphanesi Erkilet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu. Büyükkılıç ziyaret sırasında öğrencilere jest yaparak, 1 hafta süreyle kütüphane kartlarından ücret alınmaması talimatını verdi.

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  • 31.07.2022 12:58
  • Güncelleme: 01.08.2022 12:25
Kütüphaneler 1 hafta ücretsiz
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de hizmet vermeye başlayan Büyükşehir’in 9’uncu kütüphanesi Erkilet Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu. Büyükkılıç ziyaret sırasında öğrencilere jest yaparak, 1 hafta süreyle kütüphane kartlarından ücret alınmaması talimatını verdi.

Şehri, ‘150’nci yılda 150 Proje’ hedefleri doğrultusunda kütüphaneler kenti yapma yönünde gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, eğitime ve öğretime büyük katkı sağlayan kütüphane hizmetini yaygınlaştırarak sürdürmeye devam ediyor. Öğrencilerin talepleri üzerine Erkilet’te bir kütüphane yapılması talimatı veren ve kısa zamanda kütüphanenin açılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmete açılan kütüphaneyi gezerek, öğrencilerle kucaklaştı. Büyükkılıç’a, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de eşlik etti. Kütüphane ziyaretinde, görevlilere üyelik kartı ücretini almamaları talimatı veren Büyükkılıç, “Şu saatten itibaren bir hafta boyunca kimseden para almıyorsun, başkana ödetiyorsunuz” diyerek müjde verdi. Karara sevinen öğrenciler, “Allah razı olsun başkanım” ifadesinde bulundu. “Kütüphaneyi sevdiniz mi?” sorusu üzerine, “Çok sevdim” diyerek yanıt veren öğrencilerden bu defa bir önerileri olup olmadığını da soran Büyükkılıç’tan öğrenciler, tarih kitaplarının daha fazla olmasını talep etti. Büyükkılıç, bunun üzerine “Helal olsun sana” diyerek, tarih kitaplarına bakacaklarını belirtti ve öğrencilere üyelik kartlarını dağıttı. Öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektiren Büyükkılıç, onlara Kayserispor forması da hediye etti. Erkilet Kütüphanesi’ne küçük kızı ile gelen engelli vatandaşa, kütüphaneyi rahat kullanıp kullanamadığını soran Büyükkılıç, vatandaştan kütüphaneye girişlerin güzel olduğu yanıtını aldı.

15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın bulunan 800 kişi kapasiteli Erkilet Kütüphanesi’nde, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, gençlerimize yönelik grup çalışma odası ve ücretsiz internet hizmetleri bulunuyor.

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İHA

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