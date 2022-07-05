Kurban Pazarında ücretsiz kurban kontrolü yapılacak

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bülbül Pınarı kurban kesim ve satım pazarında besiciler kurban satışı yapıyor. Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan pazarda hem kurban alacak olan vatandaşların hem de satışı gerçekleştiren besicilerin mağdur olmaması için veteriner hekimler görevlendirildi. Satılan hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığını kontrol ettirmek isteyen vatandaşlar, belediyenin ücretsiz veteriner hekimlerinden yardım alabilecek. Erkilet kurban pazarında görevli olan veteriner hekimler, kontrol isteyen vatandaşlar için ücretsiz şekilde hayvan kontrolü yapacak.

Görevli veteriner hekimler ise vatandaşları kurbana uygun olup olmadığını anlamak için burun ve göz akıntılarına bakılması gerektiğini belirterek, “Salya, burun akıntısı, göz akıntısı olmamasına bakıyoruz, sonrasında küpe numarasından sistemden sorgusunu yapıyoruz. Birde diş muayenesini yapıp adak kurbanlığa uygunluğunu tespit edebiliyoruz. Alt taraftaki halk arasında kapak atma dediğimiz dişleri çıkmışsa iki yaşını doldurmuş oluyor ve kurbana uygun diyebiliyoruz” ifadelerine yer veriyor.