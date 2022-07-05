Kayserispor deplasmanda başlıyor

Yukatel Kayserispor, yeni sezondaki ilk maçını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar, ilk yarının son maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçı ile tamamlayacak.

PAYLAŞ
  • 05.07.2022 16:14
  • Güncelleme: 05.07.2022 17:01
Kayserispor deplasmanda başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor, yeni sezondaki ilk maçını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar, ilk yarının son maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçı ile tamamlayacak.

Süper Lig 2022-2023 futbol sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. 19 takımın mücadele vereceği ve 38 hafta sürecek yeni sezonda her takım 18 maç yapacak. 19 takımdan birisi olan Yukatel Kayserispor’da lige deplasmanda start verecek ve sezonu evinde nokta koyacak. Sezonun 1.haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçla sezonu açacak olan Sarı-Kırmızılılar, ligin 3.haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda, ligin 5.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda, ligin 8. haftasında Trabzonspor ile evinde, 10.haftada Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Kayserispor’un 2022-2023 sezonu ilk yarı fikstürü şu şekilde:

1.Hafta: Beşiktaş (D)

2.Hafta: İstanbulspor (İ)

3.Hafta: M. Başakşehir (D)

4.Hafta: Giresunspor (İ)

5.Hafta: Fenerbahçe (D)

6.Hafta: Antalyaspor (İ)

7.Hafta: Atakaş Hatayspor (D)

8.Hafta: Trabzonspor (İ)

9.Hafta: Ümraniyespor (D)

10.Hafta: Galatasaray (İ)

11.Hafta: Kasımpaşa (D)

12.Hafta: Adana Demirspor (İ)

13.Hafta: Gaziantep FK (D)

14.Hafta: Konyaspor (İ)

15.Hafta: BAY

16.Hafta: Alanyaspor (D)

17.Hafta: Karagümrük (İ)

18.Hafta: Ankaragücü (D)

19. Hafta: Sivasspor (İ)

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KASKİ'den, vatandaşa 'tasarruf' çağrısı

KASKİ’den, vatandaşa ‘tasarruf’ çağrısı

Niyazi Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Niyazi Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Kurban alırken ve keserken dikkat edilecek hususlar

Kurban alırken ve keserken dikkat edilecek hususlar

Habere giderken kazada hayatını kaybeden muhabirin mezuniyet görüntüleri yürek burktu

Habere giderken kazada hayatını kaybeden muhabirin mezuniyet görüntüleri yürek burktu

'Çarşı Melikgazi' projesinin temeli atılıyor

‘Çarşı Melikgazi’ projesinin temeli atılıyor

Benzine 1 liraya yakın zam bekleniyor

Benzine 1 liraya yakın zam bekleniyor

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

5
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

6
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
E-Spor eğitimi sona erdi

E-Spor eğitimi sona erdi

Başarılı güreşçiler ödüllendirildi

Başarılı güreşçiler ödüllendirildi

DAHA FAZLA
Kurban Pazarında ücretsiz kurban kontrolü yapılacak

Kurban Pazarında ücretsiz kurban kontrolü yapılacak

Kayserispor deplasmanda başlıyor

Kayserispor deplasmanda başlıyor

GSB Spor Okullarına temmuz ayında 20 bin kayıt yapıldı

GSB Spor Okullarına temmuz ayında 20 bin kayıt yapıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Erkilet Kurban Pazarı'nı ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Erkilet Kurban Pazarı’nı ziyaret etti

Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı

Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı