GSB Spor Okullarına temmuz ayında 20 bin kayıt yapıldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, GSB Spor Okullarına temmuz döneminde 20 bin kayıt yapıldığını söyledi. 

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  • 05.07.2022 15:58
  • Güncelleme: 05.07.2022 15:58
GSB Spor Okullarına temmuz ayında 20 bin kayıt yapıldı

Sene boyunca devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları yaz aylarında en kalabalık günlerini yaşıyor. Eğitim Öğretim döneminin sona ermesiyle spor eğitimlerine rağbet artıyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan spor okulları 40 branşta hizmet veriyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bu yıl ‘ Yaza Hareketli Başlıyoruz’ dedik. Bu sloganla muhteşem bir başlangıç oldu.  Hem velilerimizden hem de sporcularımızdan spor okullarına çok yoğun bir ilgi var. Bizi en çok memnun eden katılımcı sayısının fazla olması ve giderek de artması. Kayseri gerçekten bir spor kenti. Bunu da sporun tabana yayılmasıyla fark edebiliyoruz. İnşallah bu dönem de, yaklaşık 40 dalda 20 bin öğrencimizin sayısını artırarak artırarak devam edeceğiz. Tesis  ve branş sayısını artırarak sporcu sayısını daha da artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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