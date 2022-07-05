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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Erkilet Kurban Pazarı'nı ziyaret etti
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbül Pınarı mevkiindeki kurban kesim ve satış noktasını ziyaret etti. Besicilerle sohbet eden Çolakbayrakdar satıcıların istek ve görüşlerini aldı.
- 05.07.2022 15:55
- Güncelleme: 05.07.2022 15:55
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde bulunan kurban kesim ve satış noktası bu yıl ikinci kez kuruldu. Kocasinan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kesim yapılacak bölgeyi yerinde inceledi. Ardından kurban satıcılarını gezen Çolakbayrakdar, satıcılarla sohbet etti. İstek ve şikayetlerini dile getiren besiciler, Çolakbayrakdar’dan ulaşım konusunda yardım isteğinde bulundu. Kayseri ve çevre illerden satış için gelen besicilerin, Çolakbayrakdar ile sohbet edip yer yer şakalaştıkları görüldü.
1ha
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