Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk

Kurban Bayramına son gün kala tatlıcılarda yoğunluk yaşanırken en fazla rağbeti cevizli tatlılar alıyor. 

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  • 08.07.2022 14:35
  • Güncelleme: 08.07.2022 14:35
Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar tatlıcıların yolunu tuttu. 8 yıldır tatlı sektöründe çalışan Zekeriya Daş, “Ana hedefimiz kaliteyi en doğru rakamlarla, saygı değer Kayseri halkının beğenisine sunmak. Ürünlerimizi Antep fıstıklı ve cevizli olmak üzere iki kategoriye ayırabiliriz. Cevizli tatlı üretmemizin nedenlerinden bir tanesi de her çeşit ekonomik düzeydeki insanlara hitap etmek. Ana hatlarıyla ürünlerimizden bahsetmem gerekirse. Ürünlerimizde pancar şekeri, tereyağı kullanılıyor. El açmasıdır. Kurban Bayramı öncesinden siparişlerimizi aldık. Paketlemesini yaptık. Tabi hiç kimse eski bayramları beklemesin. Çünkü insanların alım gücü eskiye nazaran ciddi anlamda düştü. Alım gücünün düştüğü bu ortamda bizde müşterilerimize fiyatları en uygun şekilde belirleyip yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘VATANDAŞ TATLI ALIRKEN FİYATI ÖN PLANDA TUTUYOR’

Tatlıların tüm girdi maliyetlerine rağmen fiyatı uygun tuttuklarını ve gurbetçilerin bütün sektöre katkı sağladıklarını vurgulayan Daş, “Vatandaş tatlı alırken fiyatı ön planda tutuyor. Bizde bu fiyatın altın da veremiyoruz, çünkü bunun bir maliyeti var. Tüm girdi maliyetlerini hesapladığımız zaman yapabildiğimiz en uygun fiyat politikası bu şekilde oluyor. Cevizli baklavalarımızın fiyatı 75 - 95 lira arası, Antep fıstıklı baklavalarımızda fiyatı 110 - 250 lira arası. Gurbetçilerimizi dört gözle bekliyoruz. Gurbetçilerimizin sadece bize değil, her sektöre faydası var. Türkiye genelinde A’dan, Z’ye aklınıza ne geliyorsa, bütün sektörlere ciddi katkıları oluyor. Bunu her zaman hissediyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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