Kayseri Havaalanı 225 bin yolcuya hizmet verdi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2022 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

PAYLAŞ
  • 08.07.2022 13:19
  • Güncelleme: 08.07.2022 14:23
Kayseri Havaalanı 225 bin yolcuya hizmet verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2022 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre; Kayseri Havalimanı’nda Haziran ayında; iç hat yolcu trafiği 169 bin 439, dış hat yolcu trafiği 56 bin 129 oldu. Böylece Haziran’da toplam 225 bin 568 yolcuya hizmet verildi. Haziran ayında, Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda bin 166, dış hatlarda da 504 olmak üzere toplamda 1 bin 670’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Haziran ayında toplamda 2 bin 680 ton olarak bildirildi

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da futbolculara 3 gün bayram izni

Kayserispor’da futbolculara 3 gün bayram izni

İncesu pazarında arefe günü denetimi

İncesu pazarında arefe günü denetimi

Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk

Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk

Kayseri Havaalanı 225 bin yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havaalanı 225 bin yolcuya hizmet verdi

Dilendirilen 8 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Dilendirilen 8 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı

Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

3
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

4
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

5
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

6
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban Bayramı arefesinde şehitler unutulmadı

Kurban Bayramı arefesinde şehitler unutulmadı

Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz

Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz

DAHA FAZLA
'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak

'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak

Develi Emniyet Müdürü Öztürk terfi etti

Develi Emniyet Müdürü Öztürk terfi etti

Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu

Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu

Kayseri'de 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 1 milyon TL'lik çalıntı eşya ele geçirildi

Kayseri'de 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 1 milyon TL'lik çalıntı eşya ele geçirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim'