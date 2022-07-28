Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kayseri Kumsmall Avm'de önümüzdeki Cumartesi düzenlenecek olan K-Pop Konseri, yayınımız üzerine iptal edildi.

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  • 28.07.2022 14:04
  • Güncelleme: 28.07.2022 14:05
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ

Konseri düzenleyen Kumsmall yönetimi, aileler ve mağaza sahipleri tarafından yoğun olarak gelen tepkiler üzerine,  12-18 yaş grubu gençler ve çocuklara yönelik ‘cinsiyetsizleştirme’ projesinin bir parçası olan K-POP çılgınlığının sergileneceği konseri iptal ettiğini duyurdu.

Güney Kore'den dünyaya bir virüs gibi yayılan K-pop çılgınlığı özellikle Z kuşağı ile Y kuşağını açık hedef haline getiriyor. Tarzları ve yaklaşımlarıyla ‘örnek’ alınan bu gruplar ne yazık ki aileler ve ergenlik çağındaki Z kuşağını etkisi altına alıyor.
Gençlerin kimlik kargaşası yaşadığı ergenlik döneminde, gençlere özellikle ‘cinsiyetsizliğin’ pazarlanmaya çalışıldığını belirten uzmanlar, dünyada her geçen gün artan ‘biseksüel pazara’ dikkat çekiyorlar.

Belli kesimlerin dünyada özellikle gençleri cinsiyetsizliğe yönlendirmek için, müzik grupları ve film sektörünü kullanarak, büyük miktarlarda finansman ayırarak Türkiye gibi Müslüman ülkelerde piyasa edinmeye çalıştıkları ifade ediliyor.

Ailelerin gerekli denetimi sağlaması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, küçük yaştan itibaren çocuklara değerler eğitimi verilerek, savrulmaların önüne geçilebileceğini ifade ediyorlar.
 

Haber Merkezi

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