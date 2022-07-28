Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'den memnun ayrıldı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kayseri'de gerçekleştirdiği mitinge katılım ve coşkudan oldukça memnun olduğu öğrenildi.

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  • 28.07.2022 11:23
  • Güncelleme: 28.07.2022 11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'den memnun ayrıldı

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Kayseri’yi özlemişiz, Kayseri de bizi özlemiş... Teşekkürler Kayseri” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdiği mitinge binlerce Kayserili vatandaş katıldı. Yurt dışında yaşan Kayserili Türkler de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi için alana geldi. Toplam 54 Milyar Türk Lirası değerinde açılış ve temel atma törenleri yapıldı.
Kayserili vatandaşların uzun zamandır beklediği hızlı trenin de temeli atılmış oldu. 3 yıl sonra hizmete geçeceği öğrenilen hızlı tren ile Kayseri-İstanbul arası yolculuk süresinin 5.5  saat olacağı öğrenildi.
Cumhuriyet Meydan’ında vatandaşlarla buluşan Erdoğan, mitinge katılımdan oldukça memnun olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kayseri’yi özlediğini belirten Erdoğan: “Kayseri’yi özlemişiz, Kayseri de bizi özlemiş... Teşekkürler Kayseri” dedi.

1ha

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