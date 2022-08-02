Küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs mahalleli tarafından linç edildi

Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Yıldırım Beyazıt mahallesinde bulunan bir apartmanda küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışan M.T. güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasından olayı fark eden mahalle sakinleri madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.T.’Yİ yakalayarak linç etti. Kanlar içinde kalan M.T. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.