‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ açılıyor

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkıları ile hazırlanan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ 7 Ağustos Pazar günü açılıyor. Sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik etmek amacıyla kurulan ekolojik pazarda bu yıl 45 üretici, organik ürünlerini tüketicilere sunacak.

Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha çevreci Kocasinan için çalışıyoruz. Daha güzel bir Kocasinan için organik tarımın da içinde yer aldığı her türlü organizasyonu destekliyoruz. Bu çerçevede geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satışa sunulacak doğal olan ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. Üreticinin ve tüketicinin buluştuğu pazarı, 7 Ağustos Pazar günü hizmete açacağız. Tüm hemşerilerimizi sağlıklı yaşam için organik pazara davet ediyorum” şeklinde konuştu

Öte yandan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar´, Erciyesevler Mahallesi’nde Kasım ayına kadar her hafta Pazar günü hizmet verecek. Ayrıca Sahabiye Mahallesi Ergene Sokakta ise Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan sertifikalı üreticiler, her hafta Pazartesi ve Salı günleri ‘Üretici Pazar’ında organik ürünlerini tüketicilerle buluşturabilecek.