Küçük çocuğa otomobil çarptı
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
- 22.05.2022 20:09
- Güncelleme: 22.05.2022 20:09
Kaza, merkez Kocasinan ilçesi Düvenönü mevkinde meydana geldi. Otomobil seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Kaza üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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