Berna Gözbaşı: Çok Çetrefilli zamanlar geçirdik

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, futbolcular İlhan Parlak ile Emre Demir ve Kulüp Müdürü Kemal Onur Köroğlu, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinlikleri çerçevesinde söyleşiye katıldı.

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  • 22.05.2022 18:55
  • Güncelleme: 22.05.2022 18:55
Berna Gözbaşı: Çok Çetrefilli zamanlar geçirdik

Söyleşide konuşan Başkan Berna Gözbaşı, “İlk geldiğimizde ligde kalmayı son hafta garantilemiştik. Daha sonra pandemi başladı, lige ara verildi. Çok çetrefilli zamanlardan geçtik” diye konuştu.

Kaptan İlhan Parlak ise, “Futbola başladıktan 3 sene sonra hayalini kurduğum yerdeydim. Avrupa Şampiyonasında gol kralı oldum. Daha sonra Liverpool, Tottenham, Sevilla beni istiyordu. Kayserispor’dan ayrıldığımda önümde 2 seçenek verdi. Biri Sevilla diğeri Fenerbahçe idi. Ben 26 yaşındaydım ve Fenerbahçe’yi tercih etmiştim” dedi. 

Son olarak Emre Demir de, “Bir hedef doğrultusunda geldim. Babamla birlikte gelmiştim. O zamanki başkanımız ve Genel Menajerimiz benim burada kalmamı istemişlerdi. Böylelikle de buradaki serüvenim başladı. Her zaman hedefim Avrupa da futbol oynamaktı. Bunu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” dedi.
Soru – cevap şeklinde geçen söyleşi sonrası futbolcular dinleyicilerle fotoğraf çektirdi.
 

1ha

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