KTO yönetiminden ERÜ'ye tebrik ziyareti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve çalışma ekibini ziyaret ederek tebrik etti.

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  • 05.01.2022 12:46
  • Güncelleme: 05.01.2022 13:00
KTO yönetiminden ERÜ'ye tebrik ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve çalışma ekibini ziyaret ederek tebrik etti.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Hüseyin Mercan, Mehmet Gülsoy, Şevket Uyar, Latif Başkal ve Ali Alkan ile birlikte Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC’ın çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesini ziyaret ettiler.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Gülsoy, “Ülkemizin Koronavirüs salgınında ilk yerli ve milli aşısını TURKOVAC’ın seri üretimine geçişinin mutluluğunu geçtiğimiz günlerde hep birlikte yaşadık. Dünyayı 2 yıldır kasıp kavuran COVİD-19 salgınına karşı en etkili tedbirin aşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayenizde dünyada Koronavirüs aşısını üreten 9 ülkeden biri olduk. Bu fevkalade önemli. Tabi bunun Erciyes Üniversitemizde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkması ise son derece anlamlı. 1 buçuk yıl gibi kısa çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC’ın salgına karşı vatandaşlarımızı en etkili şekilde koruyacak olması da gayretin bir sembolü olarak tarihe geçmiştir. Şuan ülkemizde SİNOVAC ve BİONTECH’in ardından artık yerli ve milli bir aşımızda artık kullanıma sunulmuştur. Bu başarıdan dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. “ dedi.

Ziyarette hala aşı olmayan vatandaşlara da çağrıda bulunan Gülsoy, “Özellikle tüm riskleri göze alarak yer aşıyı bekleyen vatandaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. Artık aşımız kullanımda. Vakit kaybetmeden yerli ve milli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızın biran önce randevularını alarak TURKOVAC aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bir kez daha değerli Rektörüm siz başta olmak üzere Aşı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Hocamızı ve ekibini cân-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. TURKOVAC aşısı hepimizin gururudur. Yerli ve milli aşımızın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’da Başkan Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi tarafından geliştirilen TURKOVAC’ın tüm insanlık için önemli bir çalışma olduğunu belirterek gurur duyduklarını söyledi.

Yerli aşıyı geliştirerek tüm insanlığın hizmetine sunan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’de KTO Yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına plaket taktimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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İHA

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