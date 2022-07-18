KTO Başkanı Gülsoy: 'Kayseri OSB ile gurur duyuyoruz'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerini Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimi ziyaret etti. Başkan Gülsoy, Kayseri'nin standartlarının yükseltilmesinde önemli bir yere sahip olan Kayseri OSB ile gurur duyduklarını söyledi. Başkan Yalçın da 'Tek derdimiz sanayicimize ve şehrimize hizmet etmek' diye konuştu.

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  • 18.07.2022 17:07
  • Güncelleme: 18.07.2022 18:43
KTO Başkanı Gülsoy: 'Kayseri OSB ile gurur duyuyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerini Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimi ziyaret etti. Başkan Gülsoy, Kayseri’nin standartlarının yükseltilmesinde önemli bir yere sahip olan Kayseri OSB ile gurur duyduklarını söyledi. Başkan Yalçın da; “Tek derdimiz sanayicimize ve şehrimize hizmet etmek” diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinde Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ın yanı sıra yönetim ve denetim kurulu üyeleri de yer aldı. Kayseri OSB Yönetiminin şehir için canla başla çalışacaklarından emin olduklarını ifade eden Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy; “Genel kurulda büyük bir teveccüh ile seçildiniz. Allah utandırmasın. Kayseri OSB gurur duyduğumuz ve şehrin hayat standardının yükselmesi için canla başla çalışan bir kurum. Şehrimiz ve ülkemiz için hep birlikte huzur ve sükunet içinde çalışacağız. Bizlere düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da genel kurulda sanayicinin hizmetkarlığına talip olduklarını ve kendilerine teveccüh gösterildiğini dile getirerek; “Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Yönetim kurulumuzla birlikte elimizden gelen gayreti göstererek çalışacağız. Tek derdimiz sanayicimizin önünü açacak çalışmalar yapmak ve bu şehre hizmet etmek” diye konuştu.

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İHA

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