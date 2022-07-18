Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda 59 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

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  • 18.07.2022 17:04
  • Güncelleme: 18.07.2022 17:04
Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda 59 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Bekir Yıldız başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 56 asıl, 3 ek olmak üzere 59 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Bekir Yıldız, Eren Abluka-22 operasyonunda şehit olan Kayserili Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt’a Allah ‘tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yeşil şehirler uygulamalarının desteklenmesi veya gerçekleştirilmesi amacıyla protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep, oy birliği ile kabul edildi.

Meclis, Kocasinan Belediyesi’ne 730 milyon TL ek bütçe verilmesi talebini de görüştü. Talep, meclis üyelerince oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Yıldız, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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