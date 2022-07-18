Kayseri saldırısının davası ertelendi

17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile emniyet tarafından düzenlenen operasyon ile Irak'ta yakalanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner ve beraberindeki 4 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

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  • 18.07.2022 15:32
  • Güncelleme: 18.07.2022 18:48
Kayseri saldırısının davası ertelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

17 Aralık 2016’da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile emniyet tarafından düzenlenen operasyon ile Irak’ta yakalanan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner ve beraberindeki 4 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde saldırının faili olan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak’ta yakalanarak Kayseri’ye getirildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Ferhat Tekiner Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanıklar Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya ile sanık ve müşteki avukatları, şehit aileleri ve gaziler duruşmada hazır bulundu.

PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, duruşmada önceki ifadelerini tekrarlarken, sanık avukatları da Tekiner’in babasının da dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi reddederken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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İHA

Kayseri Gündem
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