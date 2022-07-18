Başkan Büyükkılıç, YKS şampiyonlarını tebrik etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye girerek Türkiye birincisi ve ikincisi olan Kayseri'deki öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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  • 18.07.2022 15:33
  • Güncelleme: 18.07.2022 18:47
Başkan Büyükkılıç, YKS şampiyonlarını tebrik etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye girerek Türkiye birincisi ve ikincisi olan Kayseri’deki öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Mesajında, yorucu bir maratonun ardından YKS’de başarı gösteren Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) sözel alan puan türünde Türkiye birincisi olan Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Erdoğan, AYT sayısal alan puan türünde Türkiye birincisi, TYT sınavında ise Türkiye ikincisi olan Kayseri İdeal Koleji öğrencisi Bahadır Selim Bakla ile AYT eşit ağırlık alan puanında Türkiye ikincisi olan Kayseri Final Koleji öğrencisi Yusuf Selim Torun’u tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

YKS’deki başarılarından dolayı Kayseri’deki öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Azmettiniz, sabrettiniz, gayret gösterdiniz ve neticesinde başarıyı yakaladınız. Şehrimizi gururlandıran bu başarınızı yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği olan başta aileniz ve öğretmenleriniz olmak üzere herkesi de kutlayarak, teşekkür ediyorum. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz, ülkemizin geleceğisiniz. Sizleri gözlerinizden öpüyor, başarılarınızın devamını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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İHA

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